استطلاع «البيان»: لبنان نحو العزلة عن محيطه العربي

المصدر: دبي-البيان عمّان - ماجدة أبو طير

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أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر»، أنّ لبنان يتجه نحو عزلة عربية شاملة، إذ أعرب 81 في المئة من المستطلعين عبر الموقع إلى أن لبنان في طريقه إلى العزلة عن محيطه العربي، مقابل 19 في المئة ذهبوا إلى أن لبنان ماضٍ في طريق الانكفاء عن نفوذ إيران. وأعرب 81.6 في المئة من المستطلعين على «تويتر» أن لبنان يسير على طريق العزلة عن العرب، فيما قال 18.4 في المئة إن لبنان تمكّن من تطويق النفوذ الإيراني.

وأكّد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. محمد المصالحة أنّ لبنان يعيش أوضاعاً صعبة وظروفاً دقيقة، مشيراً إلى أنّ الأزمة التي طالت لبنان معقدة على ضوء مواجهة الحكومة، التي استغرق تشكيلها شهوراً طويلة خطر الاستقالة، الذي سيدخل البلاد في نفق مظلم في ظل صعوبة مهمة تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف المصالحة: «لبنان أمام ثلاثة سيناريوهات، الأول استقالة وزير الإعلام، جورج قرداحي استجابة لحل الأزمة، فيما السيناريو الثاني استقالة الحكومة برمتها ما يعد خياراً خطيراً سيؤثر على مستقبل لبنان السياسي، أما الخيار الأخير فيتمثل في تشكيل حكومة جديدة، والدخول في مأزق جديد، لبنان لم توجد به طوال ثلاث سنوات حكومة قوية وفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، بل كانت الحكومات ضعيفة وهشة».

وأبان المصالحة أنّ لبنان يعيش واقعاً مأساوياً لا يمكن إنكاره وعلى مفترق طرق، في ظل ضغوط الدول الغربية عليه لإعادة صياغة بنية نظامه السياسي.

دعوات تدخّل

بدو ره، شدّد مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، على ضرورة تدخّل المجتمع الدولي والعالم العربي لإنهاء الأزمة في ظل انهيار الأوضاع في لبنان، والتطورات التي عقّدت من أزماته، مردفاً: «لا أفق واضحاً لنهاية الأزمة، فمن الواضح أنّه لا يوجدوانفكاك قريب للبنان من حزب الله ونفوذ إيران، وبالتالي سيبقى يدور في المجهول حتى موعد الانتخابات حال تنظيمها في موعدها، على الأرجح باتت الانتخابات نفسها في مهب الريح.

مطالب انفتاح

من جهته، أشار الخبير الاستراتيجي، د. عامر السبايلة إلى أنّ لبنان يعيش أزمة معمقة وكبدته الأزمة الأخيرة خسائر فادحة، موضحاً أنّ الخروج من الأزمة يتطلب الانفتاح، في ظل عدم وجود أي حلول واضحة حتى الآن. وأضاف: «الدول العربية لا ترغب في التعامل مع لبنان في ظل وجود وهيمنة حزب الله، التشبث بالموقف وعدم التحرك سيزيد من عزلة لبنان في الوقت، الذي هو في أمس الحاجة للانفتاح وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية».

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