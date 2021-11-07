الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف جازان وخميس مشيط

المصدر: أبوظبي - وام عدن،الرياض-وكالات

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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف. وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنّ استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحضّت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أنّ استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي الميليشيا الحوثية لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة، تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان، أنّ أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأنّ أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

تدمير

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تحالف دعم الشرعية في اليمن قوله، أمس، إنه دمر طائرة مسيرة ملغومة حاولت مهاجمة مطار أبها الدولى بجنوب المملكة. كما أعلن التحالف، قتل 157 حوثياً في 32 عملية أول من أمس. وقال التحالف، إن العمليات أسفرت عن مقتل 157 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية حوثية.

مباحثات

إلى ذلك، أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، أمس، أنه بحث الأزمة اليمنية وهجمات ميليشيا الحوثي المستمرة ضد المدنيين في المملكة، مع قيادات لجنتي العلاقات والشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي.

وأكّد آل جابر على استمرار دعم المملكة العربية السعودية لليمن وشعبه الشقيق، وعلى مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، ولكل الجهود الدولية والأممية لوقف إطلاق النار لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

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