فرنسا تهدد السودان بملف الديون

المصدر: وكالات

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أكدت فرنسا إن انفراد الجيش بالسلطة في السودان يهدد إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون بقيمة 5 مليارات دولار، مستحقة على البلد الإفريقي.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إلى اتفاق تم التوصل إليه في 15 يوليو في إطار نادي باريس "يتعين بموجبه على كل دائن توقيع اتفاق ثنائي مع السودان"، بحسب سكاي نيوز عربية.

لكنها أضافت أنه بعد 5 أشهر من قرار باريس إلغاء ديون تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار مستحقة على السودان، أن ما حدث في هذا البلد يوم 25 أكتوبر "يهدد هذه الآلية".

يذكر أن فرنسا تعد ثاني أكبر دائن للسودان.

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