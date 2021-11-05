جولة محادثات جديدة بشأن سوريا في ديسمبر

المصدر: نور سلطان - وكالات

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أعلنت كازاخستان، أمس، استضافة الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقة بسوريا بصيغة آستانا منتصف ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن وزير الخارجية الكازاخي، مختار تلوبيردي، أن «الدول الضامنة طلبت منا تنظيم الجولة المقبلة من مسار آستانا. ولا يزال العمل جارياً لتحديد موعدها، إلا أنها ستكون في منتصف ديسمبر تقريباً».

وأشار إلى أن الاجتماع سيضم الأطراف الضامنة لمسار آستانا (روسيا وتركيا وإيران)، وأطراف الصراع السوري، ومراقبين. وأضاف: «نحاول حالياً تحديد مستوى المحادثات، وعادة يمثل نواب وزراء الخارجية الدول الضامنة».

وبحث الاجتماع الـ 16 بهذه الصيغة، والذي عُقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في السابع والثامن من يوليو الوضع في سوريا، ومساعدة المجتمع الدولي للبلاد، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى وتحرير الرهائن والبحث عن المفقودين.

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