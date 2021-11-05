التحالف ينفذ 25 عملية استهداف للميليشيا

المصدر: الرياض - وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال يوم واحد.

وقال التحالف العربي إن «عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصراً إرهابياً».

وفي تطور ميداني منفصل، أسقطت دفاعات القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس، طائرة مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية غربي تعز. وأفاد إعلام القوات المشتركة بأن طائرة استطلاعية حوثية حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية في جبهة البرح وتم التعامل معها وإسقاطها.

وأشار إلى أنها ثالث طائرة مسيرة للميليشيا يتم إسقاطها في ذات الجبهة خلال أقل من أسبوعين، حيث تم إسقاط طائرتين هجوميتين الأسبوع الماضي.

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