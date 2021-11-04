القوات العراقية توقف عملية لتهريب النفط

المصدر: (بغداد- د.ب.أ)

أفاد بيان أمني عراقي، أمس، بأن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على عملية تهريب للنفط الخام من أحد الأنابيب بحقل البزركان النفطي في محافظة ميسان (400 كم جنوب شرقي بغداد).

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، إن جهاز المخابرات تمكن بالتعاون مع فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية من السيطرة على خط أنابيب، لتهريب النفط في حقول بزركان في ميسان.

وذكرت أن هذه العملية أسهمت في وقف تهريب النفط في هذه المنطقة، ومواصلة تعقب المتورطين بعمليات التهريب. وتعد شركة نفط ميسان ثاني أكبر شركة لإنتاج النفط الخام في العراق.

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