تونس تحبط مخططاً إرهابياً استهدف مقر سفير فرنسا

المصدر: (تونس - البيان، وكالات)

كشفت تونس عن وجود نفق تحت الأرض كان الهدف منه الوصول إلى مقر إقامة السفير الفرنسي بضاحية المرسى شمالي العاصمة واستهدافه بعمل إرهابي.

واعتقلت قوات الأمن التونسية أمس ثلاثة يشتبه أنهم متشددون بعد ضبط أسلحة في منزل بمحافظة نابل جنوبي العاصمة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنها ضبطت بندقية رشاش وأربعة مسدسات نارية وبندقية قنص و35 طلقة بندقية رشاش و272 طلقة مسدس مختلفة الأعيرة بعد مداهمة المنزل الواقع بمدينة الهوارية التابعة لمحافظة نابل على بعد 60 كيلومتراً جنوبي تونس العاصمة. وأضافت أن النيابة العمومية أمرت باعتقال صاحب المنزل وأنه «على علاقة بمتشدديْن»، وزوجته وشقيقه، وفتحت تحقيقاً بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية دون رخصة.

وقالت الوزارة ذاتها في وقت سابق أمس، إنها اكتشفت نفقاً قرب مقر إقامة السفير الفرنسي يبدأ من منزل يتردد عليه شخص معروف بالتطرف، وإن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب بدأت تحقيقاتها في الأمر. ويقول دبلوماسيون غربيون إن قوات الأمن التونسية أحبطت معظم مؤامرات المتطرفين في السنوات الأخيرة وأصبحت أفضل من ذي قبل في التعامل مع ما يقع من أحداث.

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