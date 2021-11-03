"الرباعية للسودان" تؤكد وقوفها مع الشعب السوداني وتطلعاته نحو الديمقراطية وتحقيق السلم

المصدر: وام

أكدت دول الرباعية للسودان (الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة)، وقوفها مع الشعب السوداني وتطلعاته نحو الديمقراطية وتحقيق السلم، بعد أن أكدت تظاهرات 30 أكتوبر، عمق التزام الشعب السوداني بتحقيق التقدم في ما يخص المرحلة الانتقالية، مشددة على الاستمرار في دعم هذه الآمال.

وأعربت دول الرباعية للسودان في بيان لها، عن مشاركتها قلق المجتمع الدولي حيال الوضع في السودان، مطالبة بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فوراً، وتعاون الجميع وتوحيد المواقف للوصول إلى هذا الهدف المهم.

وجاء في البيان: "نشجع إطلاق سراح كل من تم احتجازهم في ظل الأحداث الأخيرة وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.. ونؤكد أنه لا مكان للعنف في السودان، لذا، فنحن نشجع الحوار البنَّاء بين جميع الأطراف ونحث على النظر إلى سلامة وأمن الشعب السوداني كأولوية قصوى".

وأكدت دول الرباعية للسودان في بيانها، أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام كمرجعيات أساسية للعودة إلى الحوار حول استعادة الشراكة الحيوية العسكرية - المدنية خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وقبل الانتخابات، مشيرة إلى أن "ذلك من شأنه مساعدة السودان للوصول إلى استقرار سياسي وتعافٍ اقتصادي لتمكينه من الاستمرار واستكمال المرحلة الانتقالية بدعم من الأصدقاء والشركاء الدوليين".

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