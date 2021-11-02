العراق.. إعادة عدّ الأصوات مستمرة

المصدر: (بغداد - وكالات)

صرحت جمانة الغلاي الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بأن المفوضية شرعت أمس، بإعادة فرز وعدّ 612 محطة انتخابية في محافظة ذي قار، بناء على اعتراضات وطعون وشكاوى تقدمت بها الكتل والأحزاب والمرشحون في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.

وقالت الغلاي، في تصريح صحافي، إن مفوضية الانتخابات خصصت الاثنين والثلاثاء لإعادة عد وفرز 612 محطة انتخابية في محافظة ذي قار، بعد أن أنجزت بنجاح إعادة عد وفرز عدد كبير من المحطات في المحافظات التي سجلت عليها اعتراضات من قبل خاسرين في الانتخابات.

وذكرت أن تخصيص يومين لإعادة العد والفرز في ذي قار جاء بسبب ارتفاع عدد المحطات المعترض عليها لأكثر من 600 محطة انتخابية. ووفق مصادر في مفوضية الانتخابات، فإن فرق المفوضية أنجزت خلال الأيام الخمسة الماضية إعادة عد وفرز محطات في 12 محافظة عراقية، وجاءت جميعها متطابقة مع النتائج الأولية المعلنة.

يأتي هذا بينما يواصل جمهور الأحزاب الخاسرة في الانتخابات، اعتصاماً أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية لليوم الرابع عشر على التوالي للمطالبة بالكشف عن حالات تلاعب وتزوير مفترضة رافقت العملية الانتخابية.

ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي طلاب المدارس إلى عدم الاستماع إلى عناوين الطائفية والعنصرية. وقال، خلال زيارة لإحدى المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: «نمر بظروف صعبة وتحديات لكن شعبنا قوي».

وأضاف: «لا تستمعوا للذين يحاولون أن يفرقوا بينكم وتمسكوا بعراقيتكم.. هناك أشرار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا واجبات».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز