تدريبات مصرية أمريكية في البحر الأحمر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «إسكندرية»، والسفينة البرمائية ‏الأمريكية «يو اس اس بورتلاند».

وقال بيان نشر في الصفحة الرسمية للناطق باسم القوات المسلحة المصرية: اشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، والتي ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر والذي يشمل تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك، والذي استهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية في مواجهة التهديدات التي تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن هذا التدريب يأتي في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من توافق على أهمية ‏تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية وانتظامها، وبما يعزّز الاقتصاد العالمى.

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