العراق.. مفوضية الانتخابات تبدأ إعادة الفرز اليدوي لـ6 محافظات

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، في عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في ست محافظات بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها كتل وأحزاب معترضة على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.

وذكرت المفوضية، أنّ فرقها في بغداد شرعت أمس بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي، وفتحت صناديق لعدد من المراكز الانتخابية في محافظات أربيل وكربلاء وكركوك والأنبار والمثنى والقادسية.

وأوضحت أن عمليات العد والفرز تجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين ومراقبين من الكتل المعترضة ومن المؤمل استكمال عمليات العد والفرز خلال ساعات. ووفق مفوضية الانتخابات، فإن فرقها ستبدأ اليوم الاثنين، عمليات العد والفرز لمحافظتي البصرة وذي قار، وبذلك تستكمل عمليات العد والفرز لجميع المحافظات التي سجلت اعتراضاً على نتائج الانتخابات.

وجدد الإطار التنسيقي، الذي يضم الكتل والأحزاب الخاسرة في الانتخابات العراقية، رفضه لعملية إعادة العد والفرز اليدوي الذي شرعت بتنفيذه مفوضية الانتخابات في العراق استناداً لعدد من الطعون والشكاوى، والتي أظهرت حتى اليوم تطابقاً مع النتائج الأولية التي أعلنت بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

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