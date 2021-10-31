السودان.. إطلاق سراح وزير خارجية البشير

المصدر: وكالات

أكدت أسرة وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور، اليوم "الأحد"، أن المسؤول البارز في حكومة عمر البشير أطلق سراحه،بحسب"سكاي نيوز عربية".

وألقي القبض على غندور إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في يونيو 2020، بشبهة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب.

ووقت اعتقال المجموعة، وجهت لها تهم "التنسيق لتحركات معادية"، وذلك بعد أشهر من سقوط حكومة البشير.

وكان غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان أثناء فترة رئاسة البشير.

وأصيب غندور في محبسه داخل سجن كوبر بفيروس كورونا في شهر مارس الماضي، وطالبت أسرته وقتها بتوفير العلاج المناسب له.

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