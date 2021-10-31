تظاهرات حاشدة في السودان والشرطة تنفي قتل متظاهرين

المصدر: الخرطوم - وكالات

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات البلاد أمس تظاهرات حاشدة، طالبت باستعادة الحكم المدني والوثيقة الدستورية بكافة بنودها، بالتزامن تحدثت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات خلال تظاهرات الخرطوم، الأمر الذي نفته الشرطة، مؤكدة أن قواتها لم تستخدم الرصاص الحي وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين بادروا إلى الخروج عن السلمية.

قتلى وإصابات

وقالت الشرطة السودانية في بيان، مساء أمس، إن «متظاهرين خرجوا عن السلمية وهاجموا الشرطة وبعض المواقع الهامة، ورددنا على من هاجمنا بالغاز المسيل للدموع فقط، ووسائل إعلام تناقلت مقتل شخصين في أم درمان من مصادر غير دقيقة». وتابعت: «تعاملنا مع المظاهرات بمهنية وعناصرنا لا يحملون أسلحة نارية، ونسعى لسلامة المتظاهرين وحماية المؤسسات بالحد الأدنى من وسائل فض الشغب».

وفي وقت سابق السبت، أعلنت لجنة أطباء السودان، مقتل شخصين وإصابة نحو 100 شخص برصاص قوات الأمن في 3 ولايات سودانية خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقالت اللجنة إن المتظاهرين شاركوا مع عشرات الآلاف من السودانيين في مظاهرات مناهضة للإجراءات الأخيرة التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأصيب أحدهما «بطلق ناري في الرأس والآخر بالبطن»، وفق اللجنة.

وأضافت اللجنة، إنه تم تسجيل أكثر من 100 إصابة بالرصاص واختناقات في أم درمان والقضارف ومنطقة شرق النيل في الاحتجاجات.

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