انقطاع خدمات الاتصالات في السودان

المصدر: وكالات

قطعت الاتصالات الهاتفية في السودان، قبل ساعات من احتجاجات مقررة "السبت" ضد الإجراءات الأخيرة للجيش.

ولا يمكن إجراء اتصالات هاتفية "داخلية" في السودان، لكن يمكن استقبال المكالمات التي تأتي من خارج البلاد وفقا لسكاي نيوز عربية.

كما شهدت الخرطوم انتشاراً واسعاً لقوات الجيش، قبيل الاحتجاجات المرتقبة.

وقتل ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن هذا الأسبوع، وسط مخاوف من نشوب أعمال عنف في الاحتجاجات المقررة السبت.

وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه أطاح الحكومة لـ"تجنب حرب أهلية"، بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة حسب تعبيره.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، "الجمعة"، أنه لا يزال ملتزما بالتحول الديمقراطي، بما في ذلك إجراء الانتخابات بحلول عام 2023، لكنه "يفضل حكومة تستبعد السياسيين الحزبيين".

وسيطر الجيش السوداني على السلطة، "الاثنين"، بعدما أطاح بالشركاء المدنيين في الحكومة الانتقالية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ودعا معارضون لإجراءات الجيش إلى مظاهرات حاشدة "السبت" تحت شعار "ارحلوا"، تطالب الجيش بالتراجع عن إجراءاته والعودة إلى المسار الانتقالي.

وقتل ما لا يقل عن 11 محتجاً في اشتباكات مع قوات الأمن هذا الأسبوع، وسط مخاوف من نشوب أعمال عنف في الاحتجاجات المقررة اليوم "السبت".

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