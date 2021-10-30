تونس تجمد 30 مليون دولار وتدرج 4 أشخاص في قوائم الإرهاب

المصدر: تونس-وكالات

أعلنت لجنة التحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد 72 مليون دينار (30 مليون دولار) وإدراج 4 أشخاص على قوائم الإرهاب. وبينت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2020 أن إدراج هؤلاء الأشخاص ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، يندرج في إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الإرهاب.

وأضافت اللجنة أنها «عالجت 1086 ملفاً خلال عام 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفاً خلال 2019 و600 ملف خلال عام 2018». وأفادت بأن «عدد الملفات التي أحيلت إلى السلطات القضائية والمختصة ارتفع في العام الماضي إلى 697 ملفاً مقابل 502 ملف خلال عام 2019».

ولاحظت اللجنة أن 64% من الملفات التي تمت إحالتها للقضاء خلال 2020، تتعلق بتبييض الأموال والجرائم المتصلة به، مقابل 85% عام 2019، فيما يتعلق 36% من الملفات خلال العام الماضي، بتمويل الإرهاب مقابل 15% فقط في 2019.

ووفق التقرير، تلقت اللجنة في إطار التعاون الخارجي 57 عريضة للحصول على معلومات من قبل خلايا متخصصة في المعلومات المالية، في حين وجهت اللجنة من جانبها 47 طلباً للحصول على معلومات من لجان مناظرة في الخارج.

وكثفت تونس أخيراً عمليات تحقيق وتحرٍ بشأن شبهات فساد مرتبطة بشخصيات على ارتباط مباشر أو غير مباشر بتمويل الإرهاب.

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