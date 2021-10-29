ممثل كوميدي يترشح للانتخابات الرئاسية الليبية

المصدر: تونس، طرابلس - البيان

أعلن الفنان الكوميدي الليبي حاتم الكور، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وقال في شريط فيديو: «أترشح رغم معرفتي بصعوبة الوصول إلى الرئاسة، وتفهمي لاستغراب الكثيرين من ترشحي هذا، كوني رجلاً بسيطاً وفناناً».

وخاطب الكور الليبيين قائلاً: «لست من أبناء الطبقة السياسية، إلا إنني إنسان شعرت طيلة مسيرتي الفنية بالناس، آملاً أن يكون المشروع الذي يحمله انعكاساً لآمال الليبيين وأحلامهم في الاستقرار، والسلام، والرخاء».

وتابع إنه «لا يملك سوى محبته لدى الليبيين، فهو ابن ليبيا الذي أفنى شبابه في طلب حب الليبيين ورضاهم»، مردفاً «قناعة مني بضرورة تغيير واقع البلاد نحو الأفضل وتعزيز قيم الديمقراطية، أعلن أنا حاتم محمد علي الكور نيتي في خوض الانتخابات الرئاسية 2021».

وحاتم الكور من مواليد طرابلس عام 1972 ويتحدر من أسرة فنية فوالده هو الممثل الراحل محمد الكور، وجده الموسيقار محمد حقيق، وأخواله هم الملحن المطرب والملحن عبد المجيد حقيق والكاتب عبد الرحمن حقيق والإذاعي والمخرج الهادي حقيق.

وبرز كنجم كوميدي منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي من خلال عدد من الأعمال التي حققت رواجاً واسعاً في ليبيا ومن بينها «لمتنا حلوة» و«ع الطاير» و«قالوها» و«يسارها» و«م الأخير» و«شروندي» و«عيلة دردنّو» و«حنان وحنّة».

وكان الكور أكد أنه لاقى ترحيباً كبيراً من المحيطين به بعد عرضه الفكرة، وخاصة أنه فنان معروف في مجاله الإبداعي والمعرفي، وأكد أن برنامجه الانتخابي ببساطة هو حل جميع المشكلات في ليبيا، اقتصادية وسياسية واجتماعية، وجميع الحلول مطروحة للمساهمة في رفع المستوى المعيشي والحياتي في ليبيا، وذلك لأن الليبيين يستحقون كل ما هو جميل وراقٍ ومحترم ويليق بهم.

وقال الكور: «لن تكون هناك معوقات في الانتخابات لأننا نعول على الثقافة السياسية والتي أصبحت موجودة عند الليبيين، نظراً لمتابعتهم المجريات والأحداث في العالم والمعرفة بما يدور حولهم لأنهم ليسوا بمعزل عن العالم وأتمنى أن تسير الأمور برمتها على خير».

وتراوحت مواقف الليبيين بين داعمين لترشح الكور ورافضين لفكرة وصول ممثل كوميدي إلى سدة الرئاسة، فيما يرى مراقبون أن عليه حالياً البدء في جميع التزكيات من معجبيه لتقديم ملفه كاملاً مع الإعلان عن فتح باب الترشحات والذي وعدت مفوضية الانتخابات أنه يتم قبل 15 نوفمبر المقبل.

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