مصادر لـ«البيان»: اجتماع القاهرة يضع جدولاً زمنياً لإجلاء المرتزقة من ليبيا

المصدر: تونس، طرابلس - البيان

تعقد، اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعاً بالقاهرة، السبت، لمناقشة آلية وسبل إخراج المرتزقة الأفارقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية.

ويتم الاجتماع بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة وممثلين عن دول الجوار الليبي التي لديها مرتزقة ومسلحون داخل الأراضي الليبية وهي تشاد والنيجر والسودان.

وبحسب عضو اللجنة عن قيادة الجيش، الفريق خيري التميمي، فإن الاجتماع سيبحث آليات وترتيبات وسبل إقناع هذه الدول بسحب مسلحيها من منطقة الجنوب الليبي، التي يتخذونها مجالاً لنشاطاتهم، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لهذه المنطقة.

وأوضح عضو اللجنة، الفريق الهادي الفلاح، إن «اجتماع القاهرة ينعقد مع الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا بالمنطقة الجنوبية، للوصول إلى آلية إخراجها دون تشكيل خطر على هذه الدول».

ووفق مصادر عسكرية، فإن عدد المرتزقة الموجودين حالياً على الأراضي الليبية يقدر بـ21 ألفاً، من بينهم 11 ألف مرتزق من دول الجوار الثلاث، أغلبهم من المتمردين التشاديين ومن بعض الجماعات المسلحة السودانية.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن من أهداف اجتماع القاهرة وضع جدول زمني لإجلاء المرتزقة من الجنوب الليبي بالتنسيق مع الدول المعنية بالأمر، والبحث في إيجاد خطة عملية لا تضر بأمن تلك الدول، وخاصة تشاد التي دخلت منذ أبريل الماضي في مواجهات مع متمردين في الجنوب الليبي ما أدى إلى مقتل رئيسها السابق إدريس ديبي إثنو.

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