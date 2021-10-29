عقوبات أمريكية تطال نائباً ورجلي أعمال لبنانيين

المصدر: واشنطن - وكالات

فرضت الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات على رجلي أعمال وعضو بالبرلمان اللبناني لضلوعهم في أنشطة تقوض حكم القانون. وقالت الوزارة إن العقوبات شملت رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري والنائب اللبناني جميل السيد. وأكدت أن العقوبات المفروضة على لبنانيين بمثابة دعوة لساسة البلاد إلى النأي عن المحسوبية والفساد وإيلاء الأولوية لاحتياجات الشعب.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن فرض العقوبات على اللبنانيين الثلاثة «خطوة مهمة لتعزيز المساءلة في البلاد». وأضاف: «يجب على المسؤولين اللبنانيين مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للأزمات التي يواجهها الشعب».

واتهمت الخزانة الأمريكية، أول من أمس، ميليشيات حزب الله بالسعي إلى «إساءة استغلال النظام المالي العالمي عبر تأسيس شبكات عالمية من الممولين لدعم نشاطه الإرهابي».

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