مقتل 95 عنصر حوثي اعتدوا على الجوبة والكسارة

المصدر: الرياض، عدن- وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 22 عملية، استهدفت آليات وعناصر ميليشيا الحوثي في الجوبة والكسارة، خلال يوم واحد. وأشار إلى أن عمليات مأرب وحدها، أسفرت عن مقتل 95 إرهابياً، وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية.



من جهة أخرى، وفي حدود محافظة لحج مع محافظة تعز، تصدى اللواء الخامس دعم وإسناد، فجر أمس، لأعنف هجوم تشنه ميليشيا الحوثي على مواقعه في جبهة حوامرة شرق الراهدة، في منطقة كرش، وفق ما قاله قائد الجبهة، العقيد جابر علي، الذي أكد إنهاء هجوم الميليشيا، عقب مواجهات عنيفة، استخدمت فيها كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أجبرتهم على التراجع.



وحسب قائد جبهة كرش، فإن ميليشيا الحوثي، دفعت بتعزيزات كبيرة خلال اليومين الأخيرين، وذلك بهدف السيطرة على مواقع جبل لحمر الاستراتيجي، وأن وضع الجبهة لا يزال غير مستقر، وينذر بتجدد المواجهات في أي وقت، وأن قواته على أهبة الاستعداد، للتصدي لأي هجوم.

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