الحوثي يشرد 70 ألفاً من مأرب

المصدر: عدن - البيان

شردت ميليشيا الحوثي أكثر من 70 ألف مدني من مديرية الجوبة في جنوب محافظة مأرب، كما تسببت في مقتل وإصابة نحو 300 آخرين من خلال استهدافها بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة التجمعات السكانية في هذه المديرية.

وذكر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب أن التصعيد المستمر من قبل ميليشيا الحوثي على قرى ومنازل المدنيين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب تسبب في استشهاد وإصابة 300 مدني وتهجير ونزوح أكثر من 10 آلاف أسرة. وقال إن ميليشيا الحوثي استهدفت عزلة الجرشة بأكثر من 20 قذيفة هاون وكاتيوشا، ما تسبب في إصابة العشرات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وتهجير أكثر من 500 أسرة.

واستنكر المكتب ما اعتبره صمتاً دولياً أمام إجرام الميليشيا الحوثية بحق المدنيين في مأرب وفي جميع المحافظات اليمنية، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية بحق الشعب اليمني الذي يموت حصاراً وتجويعاً أو بالإعدامات الجماعية والممارسات القمعية، أو بالقصف المستمر على القرى والأحياء السكنية من قبل الميليشيا.

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