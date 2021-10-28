السيسي يفاجىء على الهواء مباشرة الطفل المصري حافظ القرآن ويدعوه لهذا الأمر.. فيديو

المصدر: البيان

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطفل أحمد تامر حافظ القرآن الكريم، باتصال هاتفي على الهواء مباشرة، مشيداً بإنجازه.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية عبر قناة "MBC مصر" مساء أمس الأربعاء خلال استضافة الطفل تامر: "استأذن والدك الحضور في أول افتتاح مشروع لتكون الشيخ بتاعنا وتتلو ما تيسر من القرآن".

وأضاف: "أنا زي جدك، وأهنئك على حفظ القرآن الكريم وهو أقدس وأكرم كلام".

السيسي يفاجىء على الهواء مباشرة الطفل المصري حافظ القرآن ويدعوه لهذا الأمر.. فيديوhttps://t.co/J2CaVaDlik#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Yr741fc16z — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 28, 2021

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