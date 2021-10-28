القوات اليمنية تحقق مكاسب نوعية في 4 محافظات

المصدر: عدن، الرياض - وكالات

أكد الجيش اليمني، أمس، أنه يخوض معارك في مختلف جبهات مأرب، استنزفت كل القدرات القتالية للميليشيا الحوثية تزامناً مع إعلان تحالف دعم الشرعية تنفيذ 26 عملية استهداف في المحافظة ذاتها.

وحققت القوات اليمنية الشرعية انتصارات في 4 محافظات على رأسها مأرب، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، عبده مجلي أن الجيش والمقاومة وعناصر القبائل نفذوا عمليات هجومية وأفشلوا المحاولات الحوثية، معلناً عن تحقيق تقدم وسيطرة لقوات الجيش في مواقع عدة جنوب مأرب خصوصاً منطقتي علفاء وملعاء والمناطق المجاورة لهما، والتي كانت تتمركز فيها الميليشيا.

ولفت مجلي، إلى سقوط العشرات من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح ومقبوض عليه بينهم قيادات ميدانية، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة عدد 8 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية وعدداً من المعدات والأسلحة.

كسر الهجمات

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات عدة للميليشيا، في الجبهات الغربية لمأرب، موضحاً أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة، حيث سقط العشرات من عناصرها وقياداتها بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي صرواح والمشجح على وجه التحديد. وأضاف «نفذت قواتنا في جبهة الكسارة عمليات إغارة وكمائن ناجحة ضد الميليشيا الحوثية وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد واستعادت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة».

وفي تعز، شنت قوات الجيش في مديرية جبل حبشي جبهة العنين، وكذلك في منطقتي حذران والصياحي، غربي المدينة هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية، حيث أسفرت المعارك الهجومية عن استعادة مواقع مهمة وإلحاق الخسائر البشرية والمادية للحوثيين، بحسب مجلي.

وعن العمليات العسكرية في جبهات «بيحان وعسيلان» بمحافظة شبوة، أشار إلى أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية نفذ عمليات هجومية ضد الميليشيا وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية. وقال «حققت قواتنا انتصارات ومكاسب على الأرض وقضت على الأنساق الحوثية، بمختلف الأسلحة في جبال بيحان وعسيلان غربي المحافظة.

ولفت الناطق الرسمي للجيش اليمني، إلى أن جبهات محافظة الجوف، تتواصل فيها العمليات القتالية من الأعمال التعرضية، والكمائن المتواصلة ضد الميليشيات الحوثية في جبهتي الجدافر وحويشيان.

غارات جوية

في غضون ذلك، أعلن التحالف مقتل 105 من عناصر ميليشيا الحوثيين في غارات جوية خلال يوم واحد على منطقتين قرب مدينة مأرب. وقال التحالف إنه نفّذ 26 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 13 من الآليات العسكرية والقضاء على 105 عناصر إرهابية.

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