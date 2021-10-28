«آم كيو 9» سلاح أمريكا النوعي في مطاردة «القاعدة»

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة طائرة «آم كيو 9» المسيرة للقضاء على قيادات القاعدة، وسط ضربات أمريكية متتالية ضد التنظيم المتشدد في شمال غربي سوريا، المنطقة التي تعد ملاذ قيادات القاعدة وداعش في الآونة الأخيرة.

ويأتي إعلان القيادة المركزية للقوات الأمريكية عن تصفية القيادي البارز في التنظيم، عبدالحميد المطر، بضربة جوية شمال غربي سوريا، واحدة من بين العشرات من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد قيادات التنظيم خلال العامين الأخيرين.

وتعتبر طائرة «آم كيو 9» السلاح المفضل لدى الولايات المتحدة للقضاء على الإرهابيين، وهي الطائرة ذاتها التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد العام الماضي، بينما تُستخدم هذه الطائرة في اصطياد كل قيادات القاعدة في سوريا.

واستخدمت الولايات المتحدة ذات الطائرة طائرة «آم كيو 9» في استهداف القيادي البارز في التنظيم سالم أبو أحمد في إدلب، شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتله وبعض المرافقين له في ضربة نوعية لقيادي «مهاجر» في التنظيم، اعتبرته الولايات المتحدة خطراً على أمنها القومي.

قياديان بارزان

وفي سبتمبر 2020، قتل قياديان بارزان في تنظيم القاعدة من قادة «حراس الدين»، وهو تنظيم منشق عن النصرة أكثر ولاءً لتنظيم القاعدة، حيث قتل «أبو البراء التونسي» و«أبو حمزة اليمني»، حيث جرى استهداف سيارتهما في الشرق من مدينة إدلب، شمال غربي سوريا.

وفي شهر أكتوبر 2020 شنت طائرة أمريكية غارة على مناطق في شمال غربي سوريا، أدت إلى مقتل القيادي في التنظيم والقاضي الشرعي السابق أبو ذر المصري وآخر يدعى أبو يوسف المغربي، واللذين يعتبران من أبرز منظري التنظيمات الإرهابية في سوريا، حيث استخدمت أيضاً حينها الولايات المتحدة «آم كيو 9» لتكون هذه الطائرة الشبح الذي يطارد الجماعات المتطرفة في سوريا.

ولعل استهداف الولايات المتحدة أبو بكر البغدادي بالطائرة ذاتها، أبرز الانتصارات الأمريكية على الإرهاب، حيث شكل مقتل البغدادي ضربة قاصمة للتنظيم انهارت من بعده العديد من القيادات الإرهابية في شمال غربي سوريا، الذي بات المأوى الكبير لهؤلاء الإرهابيين.

ورقة تعريفية

تعتبر طائرة «آم كيو 9» من أبرز سلاح الجو الأمريكي، ويصنفها الخبراء الأمريكيون على أنها أفضل طائرة من دون طيار، بضمها مواصفات تكنولوجية عالية، منها نظام رادار متطور وكاميرات ومستشعرات عالية الدقة تستطيع مسح منطقة قطرها 360 درجة، حسبما تقول الشركة المصنعة «جنرال اتوميكس».

كما يبلغ وزن الطائرة نحو 5 أطنان كما تستطيع حمل كمية كبيرة من الصواريخ والقنابل الموجهة بالليزر، في حين يبلغ طولها 11 متراً، بينما يصل عرضها مع الأجنحة إلى 20 متراً.

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