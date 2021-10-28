تعز ترفض البدل النقدي للمساعدات الغذائية

المصدر: (عدن - البيان)

اعترض محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، على خطة برنامج الغذاء العالمي اعتماد البدل النقدي للمستحقين للمساعدات الغذائية، قائلاً إن الوقت غير مناسب لتطبيق هذه الفكرة.

وخلال لقائه مدير برنامج الغذاء في تعز هندوبي أحمد، أكد المحافظ أهمية استمرار تقديم المساعدات الغذائية لليمنيين بالآلية السابقة ذاتها المعمول بها والمعتمدة من قبل برنامج الغذاء العالمي، مؤكداً أن النقاشات الدائرة حول الانتقال من المساعدات الغذائية إلى الحوالات النقدية غير مناسبة تماماً في الوقت الراهن وسيتمخض عنها مشكلة كبيره ستتفاقم معها معاناة المستفيدين من المساعدات الغذائية.

وشدد شمسان على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والعمل على زيادة حصة الدعم والمساعدات الغذائية لتلبية احتياجات السكان في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية، فيما أكد مدير برنامج الغذاء العالمي الحرص الدائم على تقديم مساعدته من أجل التخفيف من معاناة اليمنيين ولديه الاستعداد لدراسة كل المقترحات والآليات الممكنة والمتاحة والتي تتوافق مع خطط البرنامج وذلك من أجل استمرار تقديم المساعدات الغذائية للتخفيف من المعاناة التي يوجهها السكان في محافظة تعز.

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