معارك بين الإسلاميين والجيش في الصومال تخلف أكثر من 100 قتيل

المصدر: (مقديشو - د.ب.أ)

لقي أكثر من 100 شخص حتفهم وأصيب 200 آخرون خلال أيام من المعارك بين القوات الحكومية ومتشددين في الصومال.

وصرح أنس عبدي المسؤول بمدينة جرعيل‎، المعروفة أيضاً باسم جوري عيل، بأن نحو 100 ألف شخص فروا من المدينة بسبب أعمال العنف. وتعرضت منازل ومراكز صحية للتدمير.

وقال عبدي إن الحكومة استعادت السيطرة على المدينة الاستراتيجية من الناحية السياسية والاقتصادية، بعد أن استولى عليها متشددون قبل شهر تقريباً، مضيفاً أن المسلحين وقادتهم فروا الليلة قبل الماضية.

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