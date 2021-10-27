من هو الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الجديد؟

المصدر: البيان

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ قراراً بتعيين الفريق أسامة عسكر، أو أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر؛ رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.

مولد الفريق أسامه عسكر

الفريق أسامة عسكر مواليد 1 يونيو 1957 بمحافظة الدقهلية

تخرج في الدفعة 70 حربية من الكلية الحربية

كان ضابطاً في سلاح المشاة

التأهيل العسكري

حصل الفريق أسامة عسكر على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

حاصل على كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

حاصل على دورة كبار القادة من كلية الحرب العليا.

تدرج في الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى وصل إلى قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

حصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة.

الوظائف القيادية للفريق أسامة عسكر

رئيساً لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة.

رئيساً لأركان الجيش الثالث الميداني

قائداً للجيش الثالث الميداني

قائد منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب

مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

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