السودان.. شلل تام وعصيان وتعليق للرحلات

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

تتسارع الأحداث في السودان منذ إعلان، القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أول من أمس، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، حيث نفذت 14 مدينة سودانية، أمس، عصياناً مدنياً شاملاً، بينما تعيش الخرطوم حالة من الشلل التام.

وفي حين عاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منزله.. قالت مصادر عائلية إن صديق الصادق المهدي القيادي في حزب الأمة اعتقل أمس.

وتوقفت الحياة الاعتيادية في السودان لا سيما في الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، إذ ظلت المؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية في حالة إغلاق تام، فيما لا تزال المظاهر العسكرية على الشوارع هي البارزة، كما ظلت الجسور الرابطة بين مدن العاصمة مغلقة.

احتجاجات متواصلة

كما شهدت مناطق متفرقة بالخرطوم احتجاجات متواصلة، إذ أغلق المحتجون الطرق الرئيسة بأحياء في الخرطوم ومدينتي الخرطوم بحري وأم درمان، ووضعوا متاريس من الحجارة على الطرقات، وأحرقوا إطارات السيارات.في السياق، أصدرت سلطة الطيران المدني نشرة طيارين «نوتام» أعلنت فيها تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى الأحد المقبل.

وفي وقت سابق من يوم أمس، دافع البرهان عن الإجراءات التي اتخذها قائلاً إنه أطاح بحكومة حمدوك لتجنب ما اعتبرها «حرباً أهلية» معلناً حل النقابات، ومتعهداً للمجتمع الدولي بحماية عملية الانتقال في السودان، مشدداً على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات، ولن تشارك فيها قوى سياسية.

وقال خلال مؤتمر صحافي: «سنعمل معاً من أجل بناء السودان». وتابع «القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين». وأردف: «أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان، والقوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة سوار الذهب، وإن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا».

وعن وضع رئيس الوزراء قال «حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلاً.. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الأخيرة كرئيس للحكومة».

ولم تمضِ دقائق على انتهاء مؤتمره الصحفي حتى رد المكتب الإعلامي لحمدوك بالقول: «على الانقلابيين أن يطلقوا سراح حمدوك وجميع من معه فوراً، وعليهم أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة»، وفق نص البيان. إلى ذلك، وفي حين أكدت الولايات المتحدة أنها ستفعل كل ما هو ممكن لدعم الطموح الديمقراطي للشعب السوداني..هدد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعدته المالية للسودان.

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