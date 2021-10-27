إعادة الفرز اليدوي بعد قبول 46 طعناً في الانتخابات العراقية

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأربعاء عمليات إعادة العد والفرز يدوياً بعد قبول 46 طعناً وشكوى من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر الجاري.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل محسن إن مفوضية الانتخابات تسلمت 1400 طعن وشكوى من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات تم الانتهاء من دراسة 1277 منها وهي موزعة بواقع 46 طعناً تم قبولها لوجود أدلة تستدعي إعادة العد والفرز بها و1231 ردت لعدم توافر أدلة للطعن. وذكر أن مفوضية الانتخابات ستبدأ اليوم بإعادة العد والفرز في 800 محطة انتخابية موزعة على عدد من المحافظات.

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