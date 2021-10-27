173 مليون دولار عجزاً في موازنة الأمم المتحدة للاستجابة لدعم لاجئين بالأردن

المصدر: (عمان - د.ب.أ)

بلغ حجم العجز في موازنة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السنوية المخصصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن للعام الجاري، نحو 173 مليون دولار، وفق تقرير صدر حديثاً عن المفوضية.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن تقرير للمفوضية أنها تسلمت 232 مليون دولار من مجموع موازنتها البالغة 405 ملايين دولار للعام الجاري، بحجم تمويل وصل إلى 57 %، استناداً إلى أرقام صادرة في 19 أكتوبر الجاري. ولا يشمل التمويل مساعدات للفلسطينيين في الأردن.

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