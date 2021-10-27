مبادرة تدعم أكثر من 65 ألف أسرة يمنية

المصدر: عدن - البيان

ذكرت منظمة الوصول البشري، أنها وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تمكنت من تحسين الحالة الغذائية لـ 65 ألفاً و567 أسرة في محافظتي تعز ولحج اليمنيتين، والذين يستفيدون من المساعدات الغذائية شهرياً من المشروع خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الجاري.

ويشتمل المشروع على ثلاثة أنواع من المساعدات، أولها برنامج المساعدات النقدية للأسر، والذي ينفذ في مديريات الحد، المضاربة، المقاطرة، المفلحي، لبعوس، يهر، طور الباحة، الملاح، حالمين، حبيل جبر في محافظة لحج، وبلغ عدد المستفيدين شهرياً 43443 عائلة محتاجة ونازحة.

وفي النوع الثاني من المساعدات الغذائية هو مشروع القسائم الغذائية الذي ينفذ في مديرية القبيطة بمحافظة لحج واستفاد منه 15.130 أسرة. ويهدف المشروع إلى ضمان الأمن الغذائي للأسر التي لا دخل لها، أو تلك التي تعولها نساء أو أطفال، من خلال صرف قسائم غذائية يتم بموجبها توفير سلة غذائية شهرية منذ بداية العام وحتى الآن.

أما الفرع الثالث للمشروع فهو المساعدات الغذائية العامة الذي استهدف مديرية سامع بمحافظة تعز واستفاد منه 6،994 أسرة، ويهدف إلى تقديم الإغاثة للأسر الأشد فقراً والمتضررة من الحرب من خلال توزيع سلال غذائية شهرية.

وأوضح مدير المشروع عبد الله مقبل، أن المشاريع المنفذة في المناطق المستهدفة خلال الفترة الزمنية المحددة حالت دون وقوع عدد كبير من العائلات في براثن المجاعة التي تهدد البلاد. وشدد على أهمية زيادة التمويل للاستجابة الإنسانية لتقديم خدمات متعددة منقذة للحياة وللوصول إلى المزيد من الأسر اليمنية غير القادرة على الحصول على الدعم الإنساني وتواجه تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز