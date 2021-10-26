البرهان يكشف مكان حمدوك ومصيره

المصدر: وكالات

كشف قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، عن مكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرا إلى أنه لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية.

وقال البرهان إن "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزلي"، موضحا: "رئيس الوزراء في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم".

وأضاف قائد الجيش السوداني: "رئيس الوزراء حمدوك في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته".

وتابع: "رئيس الوزراء حمدوك يواصل حياته الطبيعية".

وأشار إلى أن المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وذكر قائد الجيش السوداني: "الحكومة القادمة لن تضم أي قوى سياسية وستكون حكومة كفاءات".

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