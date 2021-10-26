صيد ثمين للتحالف شمال سوريا واقتتال بين الإرهابيين في ريف اللاذقية

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

بعد يومين من مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عبد الحميد مطر شمال إدلب، بطائرة مسيرة، أوقعت الولايات المتحدة بقيادي ثان من التنظيم في رأس العين، حيث تسيطر الفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا، في صيد ثمين.

وأفادت مصادر ميدانية، أنّ طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت القيادي الإرهابي الملقب أبو حمزة الشحيل، فيما أسفرت الضربة عن مقتل ثلاثة آخرين.

إلى ذلك، اندلع اشتباك داخلي بين الإرهابيين شمال غرب سوريا، إذ شنّت مجموعات إرهابية تابعة لقائد تنظيم هيئة تحرير الشام، هجوماً عنيفاً على مقار تابعة لحراس الدين الفصيل المنشق عن هيئة تحرير الشام، في جبل التركمان بريف اللاذقية وجسر الشغور.

ووفق مصادر مطلعة، فإنّ الهجوم طال المجموعات التابعة للقيادي في تنظيم القاعدة مسلم الشيشاني في ريف اللاذقية، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين وأوقع قتلى وأسر الحراس مجموعة من مقاتلي الجولاني، فيما طال هجوم الجولاني ومقاتليه على ريف اللاذقية، مواقع ومقار تابعة للقيادي أبي فاطمة التركي، في قتال يعتبر الأول من نوعه بين الجماعات الإرهابية في الشمال السوري.

بدورها، عزّزت القوات التركية من وحداتها العسكرية شمال غرب سوريا، إذ زجت برتل عسكري في مناطق ما يسمى خفض التصعيد، فيما تشدد روسيا الخناق على الفصائل المسلحة شمال غرب الفرات.

وقال ناشطون سوريون في الشمال، إنّ رتلاً عسكرياً تركياً يضم أكثر من 100 آلية عسكرية ولوجستية دخل عبر معبر كفرلوسين الحدودي إلى الأراضي السورية، واتجهت الآليات إلى النقاط التركية في جبل الزاوية جنوبي إدلب، فضلاً عن مدرعات وشاحنات تحمل ذخائر ومواد لوجستية وكتل أسمنتية، وعشرات العناصر.

وتواصل القوات التركية، إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى إدلب، منذ مطلع العام الجاري، تزامناً مع التصعيد العسكري بين الجيش السوري وروسيا من جهة، وفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا من جهة أخرى.

هجوم

شنت إسرائيل هجوماً على المنطقة الجنوبية في سوريا، فجر أمس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا. وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية، بحسب ما نقلت رويترز، أن سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات. يشار إلى أن إسرائيل تنفذ ضربات جوية من وقت لآخر في سوريا مستهدفة التواجد الإيراني ومستودعات الأسلحة التابعة لها ولميليشياتها.

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