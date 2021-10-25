لأول مرة منذ سنوات.. السيسي يلغي حالة الطوارئ في مصر

المصدر: البيان

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال السيسي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

يُذكر أن حالة الطوارئ ظلت مفروضة في مصر منذ أبريل 2017 مع تجديدها كل ثلاثة أشهر.

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