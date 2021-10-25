«المرتزقة» محور نقاش في اجتماع باريس المقبل بشأن ليبيا

المصدر: طرابلس - البيان

يمثل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفّي بلاده في اجتماع باريس حول ليبيا الذي سينعقد في 12 نوفمبر المقبل بحضور دولي رفيع المستوى، وينتظر أن يشارك فيه رؤساء دول وحكومات لاتخاذ قرار موحد بشأن إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن الأراضي الليبية، ولاسيما أنه سينعقد بعد يوم واحد من منتدى باريس السنوي الرابع للسلام.

ويرى مراقبون ليبيون أن تكليف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نائبته كاميلا هاريس، بتمثيل واشنطن في اجتماع باريس، يعد مؤشراً مهماً على مستوى الحضور الدولي في الاجتماع، حيث ولأول مرة تشارك الولايات المتحدة في اجتماع حول ليبيا من خلال الشخصية الثانية في البيت الأبيض.

وكانت سيمون ساندرز، المتحدثة باسم هاريس، كشفت أمس الأحد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أنها ستشارك في الاجتماع، وذلك بعد حضورها منتدى باريس السنوي الرابع للسلام يوم 11 نوفمبر.

وسيهتم مؤتمر باريس، والذي سينعقد برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، بتحديد آليات إجلاء المقاتلين الأجانب وضمان تنظيم الانتخابات في موعدها ولا سيما أنه سينعقد قبل 42 يوماً من الموعد المحدد للاستحقاق الرئاسي والتشريعي.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر و«رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة».

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