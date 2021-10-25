قتيلان وعشرات الجرحى في تظاهرات بالسودان

المصدر: وكالات

أكدت "لجنة أطباء السودان المركزية"، اليوم "الاثنين"، مقتل شخصين وإصابة 80 آخرين، في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، رداً على قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال رئيس الحكومة، وفرض حالة الطوارئ، بحسب سكاي نيوز عربية.

وجاء في بيان أصدرته لجنة أطباء السودان المركزية، أن شخصين "ثائرين"، في إشارة إلى أنهما من المتظاهرين، قتلا إثر إصابتهما بطلق ناري من "قوات المجلس العسكري الانقلابي".

وأوضح البيان أن الأطباء "رصدوا عددا كبيرا من الإصابات، يتجاوز الثمانين مصابا، جاري حصرهم ومتابعة حالتهم"

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، قد دعت إلى عصيان مدني شامل في مختلف أنحاء البلاد، ردا على قرارات البرهان.

وبدوره، طالب حمدوك السودانيين بـ"التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء السوداني، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في مكان مجهول "ما حدث اليوم يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية".

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