البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة

المصدر: البيان

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الإثنين، فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة السودانية وإعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان.

كما أعلن تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

وأكد البرهان على التزامه بالوثيقة الدستورية، واستمرار السودان في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة. موضحا، أن مايمر به السودان بات خطرا حقيقيا.

وتعهد البرهان بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

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