400 ألف طفل يمني يواجهون خطر الموت

المصدر: (عدن - البيان )

في حين تواصل ميليشيا الحوثي التصعيد العسكري، ومنع الرواتب عن مئات الآلاف من اليمنيين تظهر بيانات الأمم المتحدة أن 400 ألف طفل في هذا البلد يواجهون خطر الموت الوشيك، فيما يعاني خمسة ملايين من الجوع الشديد وباتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن ثلثي سكان البلاد- أي ما يعادل 20 مليون شخص - بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وخمسة ملايين منهم يعانون من الجوع الشديد أو شبه الشديد وعلى بعد خطوة واحدة من المجاعة.

في حين أن هناك حوالي 400 ألف طفل معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب سوء التغذية. ونبّه إلى أن الأهم في هذه السنوات هو التأثير على الأطفال الذين نشأوا في الصراع، حيث يغيّر وجهة نظرهم حول كيفية العيش وكيفية البقاء على قيد الحياة.

فإذا لم يكن لديهم إمكانية للحصول على التعليم، فإن البلاد لن تعود إلى الوراء 5 أو 6 أو 7 سنوات، بل جيلاً أو جيلين سيعودون إلى الوراء. كما أن سوء التغذية يؤدي إلى التقزم الذي له تأثير على مدى عقود في المستقبل.

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