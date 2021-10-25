السيسي: نتطلع لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة.

وقال، خلال كلمته أمس أمام «الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه»: «نتطلع للتوصل في أقرب وقت دون إبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن سد النهضة اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن سبتمبر الماضي».

وتابع: «إننا نتفهم أهداف إثيوبيا التنموية لكن دون أن يسبب السد ضرراً لمصر والسودان، وعلى أساس من الاحترام لقواعد القانون الدولي». وأكد السيسي أن أزمة المياه أصبحت من أبرز التحديات الدولية جراء الزيادة المطردة في سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة والتدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة.

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