قبول 26 طعناً في الانتخابات العراقية

المصدر: (بغداد - وكالات)

أعلن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، عماد جميل، أنه «تم إنجاز 816 طعناً، رد منها 790 طعناً، والمقبولة بلغ عددها 26 طعناً، وهي الطعون التي تم قبولها مدعومة بالأدلة والوثائق، لذلك سيتم فتح ما يقارب أكثر من 300 محطة».

وقال إن «هذه المحطات ستشمل المحافظات المعنية بالطعون في العد والفرز، ومن ثم ستبدأ عملية العد والفرز بإشراف مراقبي الكيانات ومخوليها، المشمولة بهذه المحطات سواء في صلاح الدين أو بغداد أو البصرة أو أربيل، فضلاً عن باقي المحافظات المتبقية».

كما أكد أن المباشرة بالعد والفرز تعتمد على إكمال عملية المحطات، لأنه لا يمكن المباشرة بها دون اكتمال جميع الإجراءات، لافتاً إلى أن «الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة».

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