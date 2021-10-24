التحالف يدمر 4 زوارق مفخخة في الحديدة

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذه «عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة» في الحديدة، غربي اليمن.

وأضاف أنه تم تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة، قبل تنفيذها هجمات وشيكة.

وقال: «نفذنا عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة. وتم تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع، تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة». وتابع التحالف أن جهوده أسهمت «في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر».

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