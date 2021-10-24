فيلتمان في الخرطوم لدعم عملية الانتقال الديمقراطي

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

انخرط المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، في مباحثات مكثفة مع المسؤولين السودانيين، عقب وصوله إلى الخرطوم أمس، ذلك بغرض إيجاد معالجات للأزمة بين شركاء الحكم الانتقالي في البلاد، والتي عطلت دولاب العمل بالدولة.

وفور وصوله، عقد فيلتمان جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، تناولت تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، وجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق التحول الديمقراطي، على خلفية المسيرات والتحركات الشعبية المساندة لطرفي الشراكة على التوالي، وخصوصاً المسيرات الضخمة التي شهدتها العاصمة، وجميع مدن السودان، حيث وصفت المسؤولة السودانية، مجمل تلك التحركات، بأنها كانت ممارسة ديمقراطية مشروعة.

تعزيز الشراكة

بدوره، أكد فيلتمان، حرص بلاده على الاستقرار والسلام في السودان، من خلال إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، وتعزيز الشراكة بين أطراف الحكومة الانتقالية، مشدداً على أنهم يتعاملون بكل شفافية وإخلاص ووضوح، مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحض على ضرورة عمل كافة الأجهزة الدستورية، والإسراع بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي، بكل من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، بجانب عدد من القوى السياسية الفاعلة في المشهد، لا سيما قوى الحرية والتغيير بجناحيها.

في السياق، رفض عضو المجلس القيادي بقوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، في مؤتمر صحافي «حل الحكومة بالإملاءات».

بدوره، أعلن عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، رفضهم لجر الشعب «الجماهير» للعنف، وأنهم متمسكون بالانتقال الديمقراطي، لافتاً إلى أن الحل لكل أزمات السودان، هو التحول الديمقراطي، مؤكداً دعمهم لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والتنسيق معه لإنهاء الأزمات التي تمر بها البلاد، وأقر بوجود صعوبات في مقاعد لجان المقاومة، وبعض مكونات الثورة.

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