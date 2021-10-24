الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

المصدر: وام

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اتصالا هاتفيا اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الأمين العام للأمم المتحدة، أبدى خلال الاتصال الهاتفي، ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدا بحزمة المبادرات التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي ، وعدها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

ونوه خادم الحرمين الشريفين بجهود المنظمة الدولية وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدا اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.

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