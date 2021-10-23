مصر تكشف عن مفاجأة في الملء الأول لسد النهضة

المصدر: البيان

كشف وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي عن مفاجأة بخصوص ملء سد النهضة بدون تنسيق بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وقال عبد العاطي إنه "لا بد أن يكون هناك تناغم في تشغيل السدود كالسد العالي، وسد النهضة، والسدود السودانية".

وأشار عبد العاطي عبر فضائية "TeN" إلى أنه نتيجة "عدم وجود التنسيق بين إدارة السدود حدث جفاف وفيضان وارتباك في نظام النهر على مدار هذا العام والعام الماضي، حيث نتيجة إرسال الجانب الأثيوبي إخطارا أنه سيقوم بملء 13.5 مليار متر مكعب من المياه قامت السودان بتخزين مياه وكذلك اتخذت مصر عددا من الإجراءات، ولكنهم لم يتمكنوا من التخزين".

وأضاف: "عملوا ارتباكا في نظام النهر بسبب معلومة مغلوطة. الجانب الأثيوبي لم يستفد شيئا من الملء الأول ولم يخطر السودان به وتعرضت لأزمة".



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