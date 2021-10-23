الانتقال الديمقراطي يوحد السودانيين

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

التقط رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، رسالة الشارع، وقال في خطاب وجهه لشعبه: «الجماهير أسمعت صوتها، وأوصلت رسالتها، بأن لا تراجع عن أهداف الثورة، ولا مجال للردّة عنها، السودانيون ظلوا يبحثون عن المشروع الوطني الديمقراطي، لما يزيد على الخمسة عقود، منذ ثورته في أكتوبر من عام 1964، عهدي معكم أن نواصل العمل على إكمال مؤسسات الانتقال، وتحقيق أهداف وشعارات الثورة».

ويرى المحلل السياسي، محمد علي فزاري، في تصريحات لـ«البيان»، أن خروج كل تلك الجموع البشرية في مختلف أنحاء البلاد، يحمل رسالة واضحة لكل الأطراف، بأن الشعب السوداني يريد الانتقال الديمقراطي، ورغم الاختلاف داخل الحاضنة السياسية، لكن يبقى الحلم الوحيد للسودانيين، الذين قادوا ثورة ديسمبر، هو الوصول إلى نهاياتها المتمثلة في الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، وبناء دولة وطنية متوافق عليها. وأشار فزاري: «الموكب حقق هدفه، لأنه أعاد المعادلة السياسية إلى موقعها، باعتبار أن الشارع هو الذي يرجح أي كفة، في حال اختلت موازين المكونين المدني والعسكري، اللذين يتشاركان إدارة الفترة الانتقالية».

ولفت فزاري إلى أن من خرجوا في شوارع السودان، ليس جلهم داعمين لحكومة عبد الله حمدوك، لكنهم توحدوا دعماً للانتقال الديمقراطي. ووفق مراقبين، فإن واقعاً جديداً قد تشكل، عقب مواكب 21 أكتوبر، وأن السودان سيكون مختلفاً عما قبل 21 أكتوبر، مشيرين إلى أن الشارع السوداني، أكد أن الثورة لا تزال متقدة ومشتعلة، والشباب الثوري يظل موجوداً، لمعادلة توازن القوى، الذي ظل الشارع هو اللاعب الأساسي فيه، منذ الإطاحة بحكم الإخوان.

في المقابل، استمر اعتصام المتظاهرين المطالبين بحل الحكومة، في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم، والذي دخل أسبوعه الثاني، وسط تأكيد على ضرورة تحقيق مطالبهم بتوسيع قاعدة الشراكة السياسية، لتشمل كل مكونات المشهد.

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