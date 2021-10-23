مصر تكشف حقيقة تأثرها بغازات بركان لابالما السامة

المصدر: البيان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان لابالما السامة.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة البيئة التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن مصر لن تتأثر بأي غازات أو انبعاثات من بركان لابالما، نظراً إلى بعدها الجغرافي عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي، ما يصعّب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري.

وشددت على أنه لم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر في الصحة العامة أو المنشآت، مشيرةً إلى أن تبعات البركان لو وصلت إلى مصر فستكون في الطبقات العليا بنسب ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر فيه بأي شكل.

ونوهت بأن محطات الرصد البيئي المنتشرة في جميع أنحاء مصر تعمل بصورة لحظية لرصد أي معدلات تلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.

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