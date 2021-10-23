نجلاء المنقوش: "شرط أساسي" لاستقرار ليبيا

المصدر: البيان

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الجمعة، إن استقرار البلاد مشروط بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وأشارت إلى أن الكفاءة هي معيار الترشح لانتخابات الرئاسة.

وقالت المنقوش، وفق "سكاي نيوز عربية": "لا أفكر في الترشح ولا أريد أن أصبح رئيسا.. وفي الوقت نفسه أنني لا أمانع في أن يترشح أي من المسؤولين الحاليين لرئاسة ليبيا بشرط الكفاءة والقدرة".

وأضافت: "هناك أطراف لا تريد استقرار ليبيا، وتجار الحروب في الداخل لا يريدون كذلك استقرار البلاد، كما أن هناك دولا لا أريد ذكرها تريد الشر لبلادنا".

وتابعت: "خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب شرط أساسي لاستقرار ليبيا واستقلالها".

ورحبت وزيرة الخارجية الليبية، في الحوار ذاته، بالدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا، مضيفة أن "السعودية بلد محوري في الإقليم، والإمارات لها دور مهم".

وكشفت كذلك أن دور أمريكا "مهم وإيجابي"، وموقف روسيا من الملف الليبي "أصبح أكثر إيجابية".

وأوضحت المنقوش أنها تدعم جهود لجنة 5 + 5، معبرة عن مساعيها لاستثمار نجاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

وكانت ليبيا احتضنت يوم أمس الخميس مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" في طرابلس، بمشاركة أممية وإقليمية ودولية.

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