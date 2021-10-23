المبعوث الأممي: اجتماع اللجنة الدستورية السورية محبط

المصدر: جنيف - رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن، أمس، إنّ الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية السورية كانت محبطة للغاية، ولم تصل إلى تفاهم لصياغة مسودة دستور جديد أو الاتفاق على موعد الجولة القادمة. واللجنة، التي تضم 45 ممثلاً عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، مفوضة بصياغة دستور جديد يقود إلى إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وذكر مبعوث الأممي، في وقت سابق، أن اللجنة السورية المشتركة للدستور، التي تضم الحكومة والمعارضة، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد. وأضاف للصحفيين، في جنيف بعد لقاء مع الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة، قبل محادثات تستمر أسبوعاً، أنهم وافقوا على الاستعداد للبدء في صياغة مسودة لإصلاحات دستورية. وعقد المبعوث الأممي الخاص جير بيدرسون والرئيسان المشاركان أحمد الكزبري، ممثلاً عن «الوفد الوطني»، وهادي البحرة ممثلاً عن وفد المعارضة، جلسة خاصة، هي الأولى من نوعها، للاتفاق على عناوين المبادئ الأساسية التي ستتم مناقشتها.

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