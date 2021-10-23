الإمارات ترحّب بخطة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية. ورحّب معاليه بخطة العمل التي وقعت عليها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازٍ ومتسلسل، موضحاً أن هذا الأمر سيدعم تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الليبية.

كما عبّر معاليه، عن وقوف وتضامن دولة الإمارات مع حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي الشقيق، وتطلع دولة الإمارات للبناء الفاعل والإيجابي على الإنجازات التي تحققت حتى الآن بجهود الحكومة والمؤسسات الليبية المعنية وبدعم ومؤازرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة. ودعا معاليه إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الشعب الليبي الشقيق، وحكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية الليبية «5+5»، وكل المؤسسات الليبية المعنية من إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية. كما توجه معاليه بالشكر إلى حكومة الوحدة الوطنية على جهودها المبذولة في تنظيم هذا المؤتمر الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.

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