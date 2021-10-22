«إخوان ليبيا» يستهدفون الانتخابات والبرلمان بالمرصاد

المصدر: تونس، طرابلس - الحبيب الأسود

دعا مجلس النواب الليبي الأعضاء لحضور الجلسة التي ستُعقد الاثنين المقبل في طبرق. وتأتي الجلسة بعد المؤتمر الصحافي المقرّر أن تعقده مفوضية الانتخابات الأحد في طرابلس لتقديم أحدث مستجدات الاستحقاق الانتخابي أواخر ديسمبر المقبل.

وشهدت الجلسة السابقة لمجلس النواب التصويت على قبول التعديلات التي طلبتها مفوضية الانتخابات بشأن قانون انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة الخاصة بإضافة مادة القانون، فضلاً عن تصويت المجلس بقبول تعديلات المفوضية بشأن قانون انتخاب مجلس النواب باستثناء النقطة الرابعة الخاصة بتعديل المادة 24 التي تخص السماح بالتصويت بالمراسلة.

وقالت مفوضية الانتخابات، إنّها لا تزال تنتظر مدها بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب، فيما رفع الإخوان دعوى قضائية أمام الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا، ضد رئيس مجلس النواب ونائبه، بهدف الطعن في بنود قانون انتخاب الرئيس. وتأتي الدعوى في إطار مساعي التيّار الإخواني وحلفائه لعرقلة الانتخابات، لاسيّما الاستحقاق الرئاسي المقرّر 24 ديسمبر، والانتخابات البرلمانية 23 يناير.

ويرى مراقبون، أنّ الدائرة الدستورية في حال انعقادها للنظر في الطعن المقدم من الإخوان، ستكون فتحت المجال واسعاً لمعركة دستورية حول جميع القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة، والتي تفتقد في أغلبها لأي سند دستوري، بما في ذلك السلطات الحاكمة منذ 2016.

ويتزعم تيار الإخوان وحلفاؤه، حملة واسعة بهدف تأجيل الانتخابات، الأمر الذي يثير الكثير من الجدل السياسي والاجتماعي والإعلامي حول ما إذا كان من الممكن تجاوز جميع الخلافات والعراقيل وتنظيم الاستحقاق في موعده.

ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، كل الدول الشقيقة والصديقة لدعم الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، عبر دعم مجلس النواب والقوانين التي أصدرها القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

إلى ذلك، حضّت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، كل المؤسسات الليبية على عدم اتخاذ أي خطوات تعرقل العملية السياسية وتؤدي لعدم احترام نتائج الانتخابات، مشدّدة على ضرورة إجراء الانتخابات التي ستنهي العملية الانتقالية في ليبيا، وتنهي الخلاف على الشرعية السياسية والتواجد الأجنبي.

كما دعت كل الأطراف الليبية إلى بذل الجهود لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر وفق خريطة الطريق، مضيفة: «يجب أن نحرص أن تقود الانتخابات لتوحيد أكبر للمؤسسات الليبية، الشعب الليبي يرغب في عقد الانتخابات الآن، ونحض كافة الأطراف الدولية إلى إرسال مبعوثين لمراقبة الانتخابات».

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