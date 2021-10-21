سوريا تعدم 24 شخصاً لتورطهم بإشعال حرائق العام الماضي

المصدر: ا ف ب

أعدمت السلطات السورية 24 شخصاً متورطين في إشعال حرائق اجتاحت مناطق عدّة في البلاد نهاية الصيف الماضي وقضت على مساحات حرجية واسعة، وفق ما أعلنت وزارة العدل على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك الخميس.

وأوردت الوزارة في بيان "تمّ يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة".

كما تضمّن الحكم إنزال عقوبات بحق 20 شخصاً آخرين بينهم خمسة أحداث. وتراوحت عقوبتهم بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن لعشر سنوات وفق المصدر ذاته.

واعترف هؤلاء، بحسب البيان، بـ"إقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع" في محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين وحمص (وسط).

وشهدت المحافظات الثلاث بين سبتمبر وأكتوبر 2020 سلسلة حرائق ضخمة تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أحصى الاعلام الرسمي حينها. كما دفعت عائلات إلى النزوح من منازلها خصوصاً في محافظة اللاذقية، مسقط رأس عائلة الرئيس بشار الأسد الذي تفقّد في 13 أكتوبر 2020 بلدات وقرى طالتها النيران.

ولم تذكر وزارة العدل تفاصيل عن هوية الأشخاص الذين تمّ اعدامهم أو مكان إعدامهم وطريقتها.

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